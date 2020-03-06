Препарат Хлоргексидин – популярный препарат, который обладает антисептическими свойствами. Сегодня это средство используется во многих отраслях медицины для обработки кожных покровов и слизистых оболочек.

Состав препарата

В состав препарата входит только одно активное вещество, обладающее антибактериальной активностью – это биглюконат хлоргексидина. Именно благодаря этому веществу обеспечивается основное действие медикамента.

Также в состав входит ряд вспомогательных веществ, среди которых:

этиловый спирт;

очищенная вода.

Вспомогательные вещества в составе раствора помогают увеличить его срок годности, позволяют добиться безопасной для применения концентрации, обеспечивают объем.

Формы выпуска и производители

Препарат Хлоргексидин выпускается в двух основных дозировках. Первая – 0,05%, вторая – это более концентрированный раствор, в котором процент действующего вещества доведен до 20%. Выбор оптимальной дозировки для использования выполняет лечащий врач.

Основная форма выпуска Хлоргексидина – это раствор для наружного применения, обработки ран, медицинского инструментария. В последние года на рынке также появились свечи с биглюконатом хлоргексидина в составе. Они используются женщинами для лечения и профилактике ряда влагалищных инфекций. Дополнительно выпускается Хлоргексидин в виде спрея для удобства обработки.

Выпуском препарата на рынок занимается компания «Росбио», располагающаяся в Санкт-Петербурге. Также можно встретить раствор следующих производителей:

НПЦ «Биоген»;

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»;

ООО «Самарская фармацевтическая фабрика» и др.

Поскольку Хлоргексидин – популярный обеззараживающий медикамент, его производством занимается множество фирм, как на территории России, так и за рубежом.

Терапевтическое действие

Раствор Хлоргексидина сегодня используется во многих областях медицины, как относительно недорогое обеззараживающее средство. Основное действующее вещество губительно влияет на грамположительную и грамотрицательную флору, ряд грибков и вирусов.

Препарат используется для обработки слизистых, раневых поверхностей, кожных покровов. Также медикамент можно применять, чтобы обеззараживать хирургические инструменты, пипетки, шприцы. В педиатрии средство используется, чтобы обеззараживать детские предметы быта.

Показания и противопоказания

Как и любой медикамент, Хлоргексидин обладает своими показаниями, противопоказаниями и побочными действиями. Их необходимо знать, чтобы правильно применять препарат и не столкнуться с нежелательными явлениями. Список обычно предоставляется в инструкции по применению.

Показания Противопоказания Побочные действия Обработка рук хирурга и медицинского персонала в гигиенических целях Индивидуальная непереносимость действующего вещества Аллергическая реакция Обработка инъекционных полей, области забора крови у доноров Индивидуальная непереносимость вспомогательных компонентов Зуд в области нанесения раствора Дезинфекция поверхностей медицинских изделий перед их применением Появление кожной сыпи, раздражения при нанесении раствора Заболевания ЛОР-органов (фарингиты, тонзиллиты и др.) Заболевания женских половых органов (инфекции, эрозия шейки матки и др.) Обработка царапин, ран, ожогов, области операционных вмешательств

Хлоргексидин – один из тех препаратов, которые можно применять с первого дня жизни. Медикамент не противопоказан даже в младенческом возрасте.

Инструкция по применению

Инструкция по применению Хлоргексидина не представляет собой ничего сложного. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности меняется только количество используемого вещества.

Общие рекомендации

Препарат не рекомендуется наносить на слизистые оболочки и открытые раны. Если лекарство попадает на слизистую глаз, стоит промыть ее большим количеством воды, а затем закапать раствор альбуцида.

Средство отличается легкой воспламеняемостью, а потому использовать его вблизи открытого огня строго запрещено.

При попадании препарата внутрь (выпивание, проглатывание) требуется немедленное обращение к врачу с последующим промыванием желудка!

Хлоргексидин и алкоголь сочетаются между собой. Применяя медикамент для наружной обработки, пить спиртные напитки разрешено. Влияния на управление транспортными средствами нет.

Дозировка и режим приема

Хлоргексидин – препарат исключительно для наружного применения.

для обработки рук достаточно втирать в кожу раствор в течение 2- минут;

при обработке операционных полей или локтевых сгибов доноров ваткой, обильно смоченную в Хлоргексидине, протирают зону вмешательства, а затем оставляют на 2 минуты;

при обработке медицинского инструментария с поверхности с помощью Хлоргексидина удаляют видимые загрязнения, сохраняя время выдержки после обработки длительностью в 1 минуту;

для обработки пораженных поверхностей раствор может использоваться в виде орошений, или аппликаций (наносят 5-10 мл раствора на проблемную область, оставляя на 2-5 минут).

Хлоргексидин не предназначен для приема внутрь или инъекций!

Хлоргексидин для детей

Препарат Хлоргексидин допускается использовать в лечении с младенческого возраста. Рекомендации относительно дозировок не отличаются от таковых для взрослых.

Важно уделять внимание тому, чтобы ребенок не заглатывал средство, не пытался выпить его, как обычную воду, так как это может быть опасно для здоровья. Обработка ран, ссадин, царапин и иных повреждений должна проводиться только под контролем взрослых!

Аналоги лекарства

Аналоги Хлоргексидина довольно широко распространены, так как препараты с антисептической активностью используются во многих сферах медицины. У медикамента существуют как аналоги по действующему веществу, так и аналоги по эффектам.

По действующему веществу

Хлоргексидин от компании «Росбио» имеет довольно много как одноименных аналогов от других производителей, так и аналогов под другим торговым названием. Среди них:

Клиорон;

Ледисепт-Фармекс;

Гексидон Д и др.

Эти препараты в своем составе имеют то же действующее вещество, что и оригинальное средство – хлоргексидина биглюконат. Они аналогичны по способу применения, дозировкам, возможным побочным эффектам и противопоказаниям.

По эффекту

Аналоги по эффекту Хлоргексидина – это лекарства, обладающие сходными эффектами и показаниями, но имеющие в своем составе иное действующее вещество, обеспечивающее антибактериальную активность.

Самые популярные аналоги – это:

Мирамистин, имеющий одноименное действующее вещество в составе, применяемый для обработки ран, слизистых оболочек, кожных покровов;

Фурацилин, также имеющий в составе одноименное действующее вещество, сходный по показаниям и проитвопоказаниям;

Ротокан – лекарство, действие которого основана на входящих в состав лекарственных травах, обладающих антибактериальной активностью;

Гексорал – медикамент, имеющий в составе гексэтидин в качестве действующего вещества и др.

Существует множество аналогов Хлоргексидина по эффекту. Важно следовать назначениям врача, и при желании заменить лекарство, советоваться с доктором.

Отзывы врачей и пациентов

Хлоргексидин – медикамент, хорошо зарекомендовавший себя как среди пациентов, так и среди докторов.

Врачи отмечают его эффективность в обработке инструментария. Также в медицине его активно используют для предотвращения инфекционных процессов в области оперативных вмешательств. Препарат предотвращает разрастание патогенной микрофлоры, чем предотвращает инфекционные осложнения.

Пациенты отмечают, что Хлоргексидин редко вызывает побочные эффекты, хорошо переносится. Также препарат ценится за эффективность, хорошие антибактериальные свойства.

Где купить Хлоргексидин?



Цена на Хлоргексидин в разных аптеках сильно разнится. Например, Раствор для местного применения объемом в 70 мл может стоить от 7 до 10 рублей, а вот спрей уже будет дороже – от 20 до 40 рублей. Цена на вагинальные суппозитории зависит от их количества в упаковке. 16 штук будет стоить от 110 до 150 рублей.

Разница в цене объясняется подходом аптечной сети к формированию стоимости, городом, в котором располагается аптека.

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